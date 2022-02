Successo in Cina per la mostra ‘My Brilliant Friend. Views from the Set’, con foto di scena de “L’Amica Geniale”. Successo in Cina con oltre 24mila visitatori in quattro mesi per la mostra fotografica ‘My Brilliant Friend. Views from the Set‘ (15 ottobre 2021 – 17 aprile 2022) al “Mu Xin Art Museum” nell’antica città di Wuzhen che ripercorre, attraverso le foto di scena della serie TV L’amica geniale, le storie di Lila e Lenù e i luoghi della Campania che le hanno accolte.

Ideata e prodotta dalla Film Commission Regione Campania e realizzata in collaborazione con la Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee di Napoli, la mostra ospita oltre 100 scatti ad opera del pluripremiato fotoreporter e fotografo di scena Eduardo Castaldo, catturati durante le prime due stagioni della serie TV campione di ascolti HBO-Rai Fiction, dirette da Saverio Costanzo, che hanno conquistato il pubblico e il mercato cinese e vendute in più di 100 paesi nel mondo.

Nelle sale del museo cinese spicca la narrazione di uno dei luoghi simbolo della serie TV, il Rione Luzzatti di Napoli, dove le giovani protagoniste sono cresciute negli anni del dopoguerra e che è stato uno dei grandi protagonisti, in versione anni ’70, nella terza stagione della serie HBO-Rai Fiction L’amica geniale – Storia di chi fugge e chi resta di Daniele Luchetti, tratta dal best seller “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante (Edizioni E/O), e appena conclusa con successo su RaiUno.

La produzione è Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, in collaborazione con Regione Campania e Film Commission Regione Campania.

Il progetto espositivo arrivato in Cina è un nuovo allestimento della mostra fotografica “L’amica geniale – Visioni dal set” ideata e prodotta dalla Film Commission Regione Campania, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, realizzata in collaborazione con la Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee a cura di Silvia Salvati e Andrea Viliani, e proposta nel 2019 a Napoli al Rione Luzzatti con installazioni permanenti e nelle sale del Madre, il museo d’arte contemporanea Donnaregina della Regione Campania, in occasione della Summer Universiade Napoli 2019.