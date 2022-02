Studente di 16 anni muore durante l’alternanza scuola – lavoro

Giuseppe Lenoci, un ragazzo di 16 anni di Monte Urano (Fermo) che stava svolgendo uno stage aziendale, è morto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto a Serra De’ Conti, in provincia di Ancona. Il giovane sedeva sul lato passeggero a bordo di un furgone guidato da un operaio di 37 anni, anch’egli originario del fermano, che si è schiantato contro un albero in località Fornace. Giuseppe studiava in una centro di formazione professionale in regione e stava svolgendo un periodo di stage curriculare nel campo della termo idraulica. Il 37enne alla guida del mezzo è stato sbalzato fuori dalla cabina a seguito dell’impatto: è stato trovato – gravemente ferito ma ancora vivo – dai soccorritori accorsi dopo lo schianto ed è ora ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’autista ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un albero nel campo adiacente alla carreggiata. L’impatto è stato molto violento e nell’urto l’operaio è stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo a diversi metri di distanza dal veicolo, rimanendo incosciente a terra. Il 16enne invece è rimasto incastrato tra le lamiere, anche perché l’albero ha colpito proprio il lato destro del furgone. A dare l’allarme ai soccorritori sono stati altri automobilisti che transitavano su via Fornace; vigili del fuoco e sanitari del 118 hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere il ragazzo, che tuttavia è deceduto sul colpo a seguito delle gravissime lesioni riportate. A constatare la morte è stato il medico del 118.