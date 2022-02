Foto 2 di 2



Il 14 Febbraio esce il nuovo romanzo d’amore di Stefano Piccirillo ” Una volta ancora -l’originale” e non poteva non tenersi a Napoli la prima presentazione che si terrà venerdi 18 febbraio presso lo Spazio Guida Editori alle 17 e 30 in via Bisignano 11. Un paio di scarpe da tennis slacciate,come un cuore innamorato libero dai “lacci” che lo legano agli stereotipi della vita,questa è la copertina,ma forse anche l’immagine che Stefano Piccirillo ha dell’Amore.

Un libro che proprio nel giorno di S. Valentino è un grande regalo da fare a chi si ama ,ma anche a se stessi per capire “..una volta ancora…” come l’Amore ,quello con la A maiuscola possa essere e debba essere vissuto con passione e senza filtri, proprio come fa un conduttore radiofonico nei suoi programmi e con i suoi ascoltatori. Stefano Piccirillo è un professionista della voce che oltre alla lunga carriera radiofonica nei principali network nazionali ha collezionato numerose esperienze in qualità di docente, radio coach, giornalista, attore ed opinionista televisivo.La sua naturale propensione all’ascolto e alla condivisione lo ha portato fin da subito ad instaurare un rapporto sincero con il suo pubblico.Un linguaggio semplice, amichevole e intimo è quello che ritroviamo anche nel suo stile autoriale. Stefano Piccirillo giunge al suo sesto libro con un potere immaginifico in grado di coinvolgere e invitare il lettore ad una riflessione:“Quante volte immaginiamo come dovrebbe essere la persona giusta o la storia d’amore perfetta?”“Una volta ancora. L’originale” nasce come naturale evoluzione della storia e dei personaggi incontrati nel romanzo precedente “Una volta ancora una volta”; in questa occasione il protagonista Stefano vive una meravigliosa storia d’amore con una donna misteriosa che saprà tenere alta su di sé l’attenzione del lettore. Per quanto possa essere facile associare la figura dell’autore al protagonista (per omonimia e professione del personaggio) quella del libro si pone solo come una trasposizione immaginaria di come vorremmo che fosse “la storia d’amore perfetta”.In un flusso di eventi inaspettati e incomprensioni i due protagonisti si ritroveranno ben presto a fare i conti con le proprie insicurezze legate al loro passato e alla distanza.Un viaggio emozionale che ci restituisce una nuova visione: “si può amare anche in silenzio e continuare a coccolare un’emozione anche quando qualcosa finisce”.Distribuito da Guida Editori con la prefazione dell’amico e collega di Radio Kiss Kiss Pippo Pelo, “Una volta ancora” sarà disponibile online e nelle librerie dal 14 febbraio 2022.La forza di una storia in cui immedesimarsi, emozionarsi e sorridere che ci fa riflettere su quanto sia importante trovare il coraggio di amare nonostante tutto.

Antonio Di Giovanni