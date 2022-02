Stabilimenti balneari , le concessioni in gara dal 2024 . Fra i requisiti la stabilità occupazionale del personale e l’accesso libero alle spiagge . Stop al regime di proroga (come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso) per le concessioni balneari. Dal 1° gennaio 2024 le concessioni saranno assegnate tramite gara. Così ha deciso all’unanimità il Consiglio dei ministri che ha approvato un emendamento al Dl Concorrenza e un disegno di legge che prevede una delega al governo per l’adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi per semplificare la disciplina sulle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative.

Migliorare i servizi

La proposta approvata dall’esecutivo punta garantire una maggiore qualità delle spiagge e dei servizi dei lidi oltre a promuovere una maggiore concorrenza sulle concessioni. Secondo quanto si apprende, una delle misure nel pacchetto della riforma prevede che le concessioni, rilasciate secondo procedure selettive (avviso pubblico di evidenza pubblica) e nel rispetto delle regole Ue, resteranno efficaci fino alla scadenza fissata, cioè anche oltre il 2023. Tra i criteri introdotti per le nuove concessioni si prevede una durata della concessione per un periodo non superiore a quanto strettamente necessario per garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati. Viene fatto espresso divieto di proroghe e rinnovi automatici.

I requisiti presenti nella bozza

Nei bandi di gara per le nuove concessioni balneari, si legge in una bozza di emendamento del governo, è presente un criterio che prevede «clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente». Non solo. Uno dei requisiti è garantire a tutti l’accesso al mare. Nella bozza si legge che dovrà essere garantita «la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito».Prevista una norma ad hoc secondo la quale per avere la concessione è necessario dimostrare di migliorare il servizio, con l’intento di aiutare gli investimenti, stimolarli e tutelare chi li ha fatti. Una specifica salvaguardia, poi, è essere riservata agli «interessi legittimi» dei proprietari dei piccoli stabilimenti. Il Cdm intende in questo modo frenare il cosiddetto «caro-ombrellone» e tutelare i consumatori oltre che il turismo estivo.

di Monica Guerzoni

Investimenti programmati e dichiarati

Una novità sostanziale – come anticipato da Repubblica – riguarda il possibile inserimento nel testo di un vincolo preciso per tutti coloro parteciperanno alle gare: gli investimenti dovranno essere programmati e dichiarati,specificando con precisione come si intende migliorare il servizio offerto ai clienti ma anche come il modo in cui si vuole remunerare l’investimento, cioè quali saranno le tariffe di ciascuna offerta. Con questa proposta il governo intende raggiungere lo scopo di tutelare gli interessi dei piccoli proprietari di stabilimenti balneari, evitando quelle procedure che spesso portano vantaggi ai grandi gruppi.

Aprire il settore a nuovi imprenditori

«Se hai un ristorante o un bar e fai investimenti comunque paghi l’affitto e a un certo punto, quando l’affitto scade, lo rinegozi – ha affermato Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, durante un’intervento a SkyTg24. È così, e deve essere così anche per i balneari, anche per aprire il settore a nuovi imprenditori. È giusto che, siccome le spiagge sono un bene pubblico, non vengano dilapidate risorse rinunciando a canoni adeguati». «Ci sono imprenditori giovani che non possono entrare nel settore perché chi ha una concessione la tiene per tantissimi anni perché tanto paga due lire – ha aggiunto -. Nessuno vuole cacciare nessuno o non riconoscere investimenti fatti ma, siccome le spiagge sono pubbliche, se tu le occupi per un’attività imprenditoriale che genera fatturato, reddito e profitti, paghi il giusto. Ci sono invece imprenditori, anche famosissimi, che pagano pochissimo». Anche Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Camera dei deputati, ha commentato le prime indiscrezioni sulle concessioni balneari: «La chiamano libera concorrenza?Attraverso una direttiva europea che qualche idiota di casa nostra ha avallato, dovremmo consentire a soggetti economici tedeschi, francesi, olandesi, di venire a gestire i nostri arenili, i porti, i mercati e le fiere in strade e piazze uniche al mondo, gli impianti di risalita sulle Dolomiti, i nostri monumenti. In cambio le imprese italiane potranno partecipare alle gare per gestire la balneazione nel meraviglioso Mare del Nord, i famosi impianti sciistici nei Paesi Bassi, gli imperdibili siti archeologici del Lussemburgo, i rari beni monumentali svedesi, i mitici e caldi mercati ortofrutticoli delle piazzette medievali finlandesi, le originali fiere all’aperto di Copenaghen a 10 gradi sotto zero. E così il dogma liberista ci fa conoscere la concorrenza in assenza di reciprocità».