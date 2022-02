SSD Agerola, domenica all’insegna dello sport. Per la scuola calcio della SSD Agerola una domenica all’insegna dello sport. Il sole ha illuminato il manto verde del campo sportivo comunale di Agerola e con esso i sogni delle nuove generazioni proiettate verso un futuro pieno di speranze.

Lo sport in genere e quello di squadra come il calcio educano alla socializzazione e all’inclusione con valori e insegnamenti preziosi, come prezioso è il benessere che trasmette al corpo e allo spirito.