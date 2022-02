Spagna, marinaio ucraino affonda lo yacht di un miliardario russo: “È un venditore di armi”. Un marinaio ucraino è stato fermato a Maiorca, in Spagna, perché accusato di aver affondato lo yacht di un miliardario russo. Al giudice ha detto di averlo fatto per vendetta dato che l’oligarca era un produttore di armi: “Un suo missile ha distrutto un palazzo a Kiev, non potevo rimanere a guardare”.

“Il proprietario di questa nave è un criminale che si guadagna da vivere vendendo armi che ora uccidono gli ucraini”, ha detto davanti al giudice il marinaio di cui non sono state diffuse le generalità. Lui si è preso l’intera responsabilità, ha raccontato di essere salito a bordo dello yacht e di avere aperto una grande valvola nella sala macchine e una seconda in un altro compartimento dove vive l’equipaggio. Ha chiuso quindi le valvole del carburante e ha spento l’elettricità in modo che non ci potessero essere incendi. Poi ha informato gli altri membri dell’equipaggio invitandoli ad abbandonare la nave.

A tentare di salvare la nave ci ha pensato il personale del porto. La nave è semi affondata e i danni sono ingenti. Il giudice ha però deciso di non far arrestare il marinaio ucraino e l’ha rimesso in libertà in attesa del processo.

Fonte Tgcom24