Broccoli, cime di rapa, friarielli … In inverno c’è solo l’imbarazzo della scelta, anche per poter realizzare ‘ricette verdi’ con la pasta. Un classico imperdibile – e anche molto semplice da fare – sono gli spaghetti con i broccoli. Di Virginia De Falco su Lucianopignataro.it

Spaghetti e broccoli la ricetta

Ingredienti per 4 persone

Preparazione

Se non avete comprato dei broccoli già puliti, cominciate col lavarli, e liberarli delle foglie esterne e dei gambi più duri.

A seconda dei gusti, avete poi due alternative per cuocerli. Se vi piace che si senta l’amaro della verdura, ‘scoppettateli’ direttamente in padella, in olio, aglio e peperoncino.