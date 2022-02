Sorride l’esordio del Sorrento Juniores: battuta l’Afragolese per 2-1. Questo pomeriggio alle 16:30 è ripartito il campionato del Sorrento Juniores che, al Comunale di Arienzo, ha vinto per 2-1 una gara piena di insidie contro l’Afragolese. Autori delle reti il giovanissimo Boiano e Leonardo Gargiulo. Con lo stesso punteggio, ha vinto anche la diretta concorrente San Giorgio in quel di Nola, per cui la classifica resta invariata: il Sorrento e il San Giorgio sono pari a 27 punti. Ora ai rossoneri spetta un turno di riposo mentre sabato prossimo il San Giorgio ospiterà in casa il Real Aversa.