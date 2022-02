Sorrento verso la festa di Sant’Antonino: oggi l’inizio della Novena. Riportiamo di seguito il post del giornalista Antonino Siniscalchi.

SORRENTO. A MEZZOGIORNO I RINTOCCHI DEL CAMPANONE ANNUNCIANO IL NOVENARIO VERSO LA FESTA DI SANT’ANTONINO

La devozione a Sant’Antonino, patrono di Sorrento, in questi giorni, è caratterizzata da una ritualità che sfida i secoli con i suoi appuntamenti di fede e tradizioni, anche in tempo di Covid.

Oggi, a mezzogiorno, il “campanone” della Basilica annuncia l’inizio della novena e i rintocchi, stavolta, più di sempre, saranno accolti come l’augurio di una buona primavera per le attività agricole e turistiche.

Nel giorno della festa, quest’anno, non ci sarà la processione dietro l’antica statua d’argento del patrono, opera dell’orafo Scipio di Costantio del 1574. L’afflusso dei fedeli in Basilica e in Cripta sarà regolato dagli addetti alla sicurezza, nel rispetto delle norme sanitarie in atto. Le celebrazioni saranno trasmesse in streaming sulle pagine Facebook “Basilica Sant’Antonino Abate/Sorrento” e “Cattedrale di Sorrento” e sul canale YouTube “Cattedrale di Sorrento”.