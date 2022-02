Sorrento: trovati due gatti in via Rota. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 febbraio 2022, sono stati ritrovati due gatti in via Rota, a Sorrento.

Attualmente si è alla ricerca del proprietario dei micetti. Questo il numero telefonico da contattare per poterli riabbracciare: 392 26 47684.