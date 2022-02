Sorrento, traffico in tilt e forti disagi a causa dei lavori stradali in corso nella città di Sant’Agnello

A Sorrento si registrano forti rallentamenti, con lunghe code e traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia soprattutto nell’incrocio tra Corso Italia, Via degli Aranci e Viale Nizza a causa dei lavori stradali che stanno interessando il tratto di Corso Italia a Sant’Agnello all’altezza della Farmacia Palagiano e quelli che si stanno svolgendo dopo l’hotel Cocumella lato Sorrento. Disagi per i cittadini costretti a lunghe file dovendo percorrere strade alternative.