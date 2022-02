Sorrento: strage di gatti a Marina Grande. A Sorrento, nella zona della Marina Grande, si sta consumando una vera e propria strage di gatti. Si pensa che possano essere stati avvelenati, ma al momento non vi sono certezze.

Un orrore inspiegabile: queste le uniche parole possibili per descrivere questa situazione.

Una cosa inaccettabile umanamente, ma anche giuridicamente. Maltrattamento e uccisione di animali sono reati che possono portare alla carcerazione da 3 a 18 mesi e a sanzioni da 5mila e 30mila euro. Inoltre, l’avvelenamento in un ambiente esterno può essere un pericolo anche per gli esseri umani e si potrebbe anche avere una denuncia per inquinamento e procurato pericolo.