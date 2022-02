Sorrento si prepara alla stagione turistica, inizieranno a breve i lavori di riqualificazione sul Corso Italia

Sorrento. A breve ricominceranno i lavori sul Corso Italia all’ingresso della città, angolo con Via Arigliola. Si cercherà di procedere in modo celere al fine di essere pronti per l’inizio della nuova stagione turistica che si preannuncia di ripresa e rinascita.

Le opere avranno un costo di 70.000 euro e prevedono anche interventi di consolidamento del fronte murario con la demolizione del tratto sommitale del muro in tufo e realizzazione di trave in conglomerato cementizio armato ancorata attraverso tiranti con micropali. Il muro sarà ricostruito utilizzando i conci di tufo originari integrati con altri sempre in tufo locale in modo da non alterare l’aspetto dell’opera preesistente.

Il 18 gennaio scorso la direzione dei lavori ha presentato al Comune il progetto delle varianti aggiuntive rispetto all’appalto ed è stato dato il via libera. A breve, quindi, sarà aperto il cantiere ed istituito il senso unico alternato per tutta la durata dei lavori.