Sorrento: si avvicina la Tre Golfi Sailing Week. Lunedì prossimo, a partire dalle ore 11.00, presso la sala consiliare del Comune di Sorrento, si terrà la conferenza stampa per la firma del protocollo di intesa tra le amministrazioni comunali della Penisola Sorrentina e la Fiv, Federazione Italiana Vela, per l’edizione 200 della Tre Golfi Sailing Week, la regata che si terrà dal 14 al 21 maggio.

Si tratta di un evento unico non solo per il contesto naturalistico in cui si svolge, tra i golfi di Napoli, Salerno e Gaeta, ma anche per il mix di prove costiere e long distance che propone: la Regata dei Tre Golfi, il Maxi European Championship, il Campionato Nazionale del Tirreno e il Campionato del Mediterraneo ORC.

La flotta degli equipaggi attesi alla Tre Golfi Sailing Week si appresta a girare la boa dei 100 iscritti: sono infatti ad oggi già 98 in rappresentanza di 14 Paesi quelli che hanno completato la procedura di iscrizione. Il Maxi European Championship è addirittura “sold out” con il numero limite di 25 barche ormai raggiunto ad oltre due mesi dalla partenza. Per questo gli organizzatori dell’evento, forti della disponibilità dei comuni della costiera sorrentina, stanno valutando la possibilità di accettarne qualcun altro. Il più grande tra i maxi iscritti è il 100 piedi Arca che è anche il favorito per la conquista della “Coppa Challenge Roberto Garolla di Bard” che spetta alla barca con più vittorie in tempo reale.