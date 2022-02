Sorrento, si avvicina la Festa di Sant’Antonino: piano traffico e aree bancarelle. Il comandante della polizia municipale di Sorrento, Rosa Russo, ha emanato l’ordinanza che disciplina la viabilità e le zone delle bancarelle in occasione della prossima festa di Sant’Antonino, il patrono della città.

Questo il contenuto dell’ordinanza:

1. DALLE ORE 14 DI DOMENICA 13 ALLE ORE 24 DI LUNEDI 14 FEBBRAIO 2022

A. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI IN: PIAZZA SANT’ANTONINO; gli assegnatari degli stalli di sosta personalizzati conc.nn°5/05- 65/12- 906/19- 770/18-106/14- 459/19, in deroga al divieto potranno sostare nell’area antistante il Conservatorio S.M.delle Grazie negli stalli non occupati da concessioni per il commercio su area pubblica ovvero in altra area su indicazione della Polizia Municipale;

CORSO ITALIA (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA T. TASSO ED IL CIVICO 212); gli assegnatari degli stalli di sosta personalizzati conc.nn°264/11- 99/05- 564/17 potranno sostare nell’area sosta invalidi in piazza de Curtis ovvero negli altri stalli di sosta in piazza de Curtis cui all’ord.n°115/2021, in alternativa gratuitamente negli stalli di sosta a pagamento siti sul territorio comunale;

VIALE ENRICO CARUSO: I TAXI in servizio al viale Enrico CARUSO sono autorizzati a stazionare, fino alla capienza utile, nell’area di piazza T.Tasso antistante le bandiere (incluso stallo fermata EAV-linea D);  PIAZZA A. LAURO;

VIALE MONTARIELLO (AMBO I LATI-TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO N° 7 E L’INCROCIO CON VIA DEGLI ARANCI);

VIA DEGLI ARANCI FRONTE CIV.95 (INTERA AREA CARICO/SCARICO): In tale area sarà consentita la fermata degli autobus del servizio pubblico di linea;

LA FERMATA DELL’AUTOBUS EAV LINEA ‘D’ IN PIAZZA TASSO E’ SOSPESA. L’autolinea ‘D’ effettuerà le fermate già istituite su via degli Aranci con capolinea a via degli Aranci civ.108 (nei pressi dell’hotel Cesare Augusto);

B. AREA PEDONALE URBANA IN:

CORSO ITALIA (TRATTO COMPRESO FRA PIAZZA TASSO E VIA DE CURTIS); fanno eccezione i veicoli in servizio di emergenza, della Polizia Municipale, delle FF.OO., i veicoli della nettezza urbana;

C. DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN:

CORSO ITALIA (TRATTO COMPRESO FRA VIA DE CURTIS E VIA CAPASSO); fanno eccezione i veicoli in servizio di emergenza, della Polizia Municipale, delle FF.OO., i veicoli della nettezza urbana; i veicoli dei residenti muniti di posto auto privato di Corso Italia (tratto via Marziale -Corso Italia civ.212), di via Marziale (tratto via d.Aranci-Cso Italia), di Piazza de Curtis e diretti al parcheggio De Curtis, potranno accedere percorrendo via degli Aranci-via Marziale-via De Curtis-Corso Italia ed in uscita percorrere Cso Italia in direzione intersezione ‘Marano’ a velocità moderata ai sensi dell’art.141 CdS;

CORSO ITALIA (TRATTO COMPRESO FRA PIAZZA TASSO E LARGO PARSANO VECCHIO) ;  è sospeso il transito veicolare cui alle lett.g) e h) dell’Ord.n°3/2022(carico/scarico); è consentito il transito dei veicoli cui alle lett. a),b),c),d),e),f) stessa Ord.n°3/2022;  PIAZZA A. LAURO;

D. VIA S.RENATO nel tratto via degli ARANCI-TRAV.S.RENATO è istituito il limite di velocità di 20 km/h per tutti i veicoli;

E. L’ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ‘TRENINO LILLIPUZIANO’ E’ SOSPESA;

2. DALLE ORE 14 ALLE ORE 24 DI DOMENICA 13 E DALLE 7 ALLE ORE 24 DI LUNEDI 14 FEBBRAIO 2022

AUTOBUS DI LINEA PUBBLICA

AUTOLINEA ‘D’ Marina Grande effettuerà le fermate già istituite su via degli Aranci con capolinea via degli Aranci civ.108 (hotel Cesare Augusto);

AUTOLINEE PORTO, transiteranno secondo la direttrice di marcia via Correale -Piazza T.Tasso – via de Maio e viceversa;

AUTOLINEA INTERNA CASARLANO transiterà da e per via Fuorimura con capolinea in via Fuorimura nei pressi dell’hotel “Antiche Mura”;

TUTTE LE RESTANTI AUTOLINEE PUBBLICHE, transiteranno esclusivamente per via degli Aranci effettuando le fermate ivi già istituite ovvero utilizzando gli stalli di sosta temporaneamente individuati nell’area fronte civico 95 e potranno transitare in via Marziale unicamente per accedere al deposito EAV per ‘fine servizio’.

Le società erogatrici dei servizi pubblici di autolinea, cui questo provvedimento viene trasmesso, provvederanno ad apporre idonei avvisi all’utenza, sulle fermate di Piazza Tasso, piazza Sant’Antonino e Corso Italia.

3. DALLE ORE 7 ALLE ORE 24 DI LUNEDI 14 FEBBRAIO 2022 ZONA A TRAFFICO LIMITATO

“Parco Tasso” – Via Fuorimura civ.20 e viale Caruso verso Piazza Tasso, con circolazione consentita ai seguenti veicoli: in servizio di emergenza; della Polizia Municipale, delle FF.OO.; dei servizi di vigilanza privata regolarmente riconosciuti; della nettezza urbana; al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dello speciale contrassegno; diretti al parcheggio “Vallone dei Mulini”; di proprietà e condotti dai residenti di via Fuorimura 5, di via S.M. della Pietà e di Vico Sant’Aniello; del servizio pubblico di piazza (taxi) ed autovetture n.c.c.;

Via Correale dall’intersezione con via Califano verso Piazza Tasso, con circolazione consentita ai seguenti veicoli: in servizio di emergenza; della Polizia Municipale; delle FF.OO.; dei servizi di vigilanza privata regolarmente riconosciuti; della nettezza urbana;, al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dello speciale contrassegno; di residenti o proprietari di immobili in via Correale e Pza Tasso ovvero titolari di accesso nel Centro Storico; in servizio pubblico di piazza (taxi) ed autovetture n.c.c.; diretti al parcheggio “A. Lauro”; dei residenti e/o possessori di posto privato o lavoratori nella parte del Centro Storico a valle di Corso Italia (tali due ultime ipotesi dovranno essere provate a mezzo di autocertificazione vistate dal Comando di P.M.);autobus del servizio pubblico di linea per il Porto;

Via Marziale dall’intersezione con via degli Aranci verso Piazza de Curtis, via de Curtis e Corso Italia, con circolazione consentita ai seguenti veicoli: in servizio di emergenza; della Polizia Municipale; delle FF.OO.; dei servizi di vigilanza privata regolarmente riconosciuti; della nettezza urbana; al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dello speciale contrassegno; di residenti o proprietari di immobili muniti di posto auto privato in via Marziale, Piazza de Curtis, Corso Italia nel tratto via Marziale/Corso Italia civ.212; in servizio pubblico di piazza (taxi) ed autovetture n.c.c.; diretti al parcheggio ‘De Curtis’; autobus di linea diretti per ‘fine servizio’ al deposito EAV;

4. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

dalle ore 16 di domenica 13 alle ore 24 di lunedì 14 febbraio, in deroga alla regolamentazione vigente, sono consentite le occupazioni di suolo pubblico agli operatori itineranti, nel rispetto dalla vigente normativa sul commercio su aree pubbliche nonché per giochi a premio del tipo tiro a segno, pesca a premi o altro analogo tipo di divertimento, onlus ed assimilati. Gli stessi esercenti, in possesso di ‘Concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche’ rilasciata dal Comando Polizia Municipale, potranno occupare gli spazi assegnati ed iniziare l’allestimento dei banchi di vendita dopo le ore 16 di domenica 13 e dovranno liberare lo spazio entro le ore 24 di lunedì 14 febbraio 2022.

Le attività di tipo alimentare dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, comunicate dall’ASL NA 5 in data 12.02.2008 con nota prot. 361: è fatto divieto di qualsiasi manipolazione e/o preparazione sulla pubblica via; i banchi temporanei potranno essere utilizzati solamente per la vendita di prodotti confezionati;

Per quanto non prescritto si invita alla puntuale applicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e di ogni altra normativa in vigore legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le aree individuate e destinate a posteggi temporanei da assegnare con concessione per l’occupazione di suolo pubblico per il commercio su area pubblica sono le seguenti:

o PIAZZA SANT’ANTONINO (lato opposto Basilica e lato Conservatorio S. Maria delle Grazie);

o PIAZZA T. TASSO (tratto antistante bar Fauno da angolo via Fuorimura ad accesso a vico

Sant’Aniello- via S.M.Pietà);

o VIALE E. CARUSO (corsia centrale normalmente destinata allo stazionamento dei taxi); o CORSO ITALIA:

– TRATTO da piazza Tasso a piazza Lauro, solo lato civici pari, con allestimento dei banchi

sulla carreggiata fronte strada, lasciando libero al transito pedonale il retrostante marciapiedi; o PIAZZA A. LAURO con esclusione della zona antistante e perimetrale alla fontana ornamentale; O CORSO ITALIA:

– TRATTO da piazza Lauro all’Ufficio Postale: lato civici pari, con allestimento dei banchi sull’area sottostante il marciapedi, lasciando libero al transito pedonale il retrostante marciapiedi; lato civici dispari, da n°257/d a 263/c, sul marciapiedi antistante le aiuole lasciando libero al transito pedonale la restante parte di marciapiedi;

– TRATTO da Ufficio Postale a civ.212/b, solo lato civici pari, con allestimento dei banchi sul

marciapiedi ivi esistente;

o VIALE MONTARIELLO (su entrambi i lati del primo tratto, riservata ai commercianti di attrezzi

agricoli e di giardinaggio);

o VIA SAN RENATO (nel tratto compreso fra via degli Aranci e via Marziale, riservato ai commercianti di piante, fiori ed altri generi florovivaistici);

o LargoPapaGiovanniPaoloII;

o PIAZZA A. VENIERO (zona centrale ricadente nell’Area pedonale urbana) ;