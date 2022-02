Sorrento, sabato 5 febbraio inizia il Novenario in preparazione alla Solennità di S. Antonino Abate. Ecco il programma

Sorrento. Inizia domani il Novenario che condurrà alla solennità della festa di S. Antonino Abate, patrono della città. Don Luigi Prisco rivolge un messaggio alla comunità: «Cari fedeli, per il secondo anno consecutivo le limitazioni dovute alla pandemia ci privano ancora di vivere tutte le tradizioni legate alla festa del nostro Santo Patrono. Nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, onoreremo il nostro amato S. Antonino nella sua Basilica, affidandogli le nostre famiglie e la nostra Città, certi che come sempre non farà mancare il suo aiuto e la sua intercessione».

Ed ecco il programma delle celebrazioni religiose.

Novenario – dal 5 al 13 febbraio

Giorni feriali

Ore 8.45: Coroncina a S. Antonino e Santa Messa

Ore 17.30: Santo Rosario e canto delle litanie di S. Antonino

Ore 18.00: Canto del Vespro, con omelia del Rev. Sac. don Carmine Giudici, parroco della Cattedrale

Domenica 6 febbraio

Sante Messe ore 10.00 – 11.30 – 18.00

Sabato 12 febbraio

Ore 10.00: Santa Messa in Cripta per gli iscritti al Pio Monte

Domenica 13 febbraio

Sante Messe ore 8.00 – 10.00 – 11.30

Ore 17.30: S. Rosario

Ore 18.00: Vespri solenni presieduti da S.E. l’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano con la partecipazione del Capitolo Cattedrale e delle Autorità cittadine

Lunedì 14 febbraio – Solennità di S. Antonino

Ore 5.00 e ore 13.00: Sante Messe nella Cripta

Dalle ore 6.00 alle ore 12.00: Sante Messe in Basilica

Ore 11.00: Celebrazione eucaristica solenne presieduta da S.R. l’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano con la partecipazione del Clero e delle Autorità locali

Ore 17.30: S. Rosario

Ore 18.00: Santa Messa con panegirico del Santo, Benedizione Eucaristica

– La Novena e tutte le liturgie si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre saranno trasmesse in streaming su Facebook e You Tube.

– Durante il novenario si può ritirare il pane benedetto e rinnovare l’iscrizione al Pio Monte.

– La raccolta delle offerte a domicilio non sarà effettuata. I fedeli potranno portare la loro offerta direttamente in Basilica.

– Nei giorni della novena e della festa la Via L. De Maio e la Piazza saranno abbellite con luminarie.

– I canti liturgici saranno animati dal Coro della Cattedrale e dal Coro della Basilica.