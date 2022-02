Sorrento: pulizia settimanale delle spiagge in seguito alle mareggiate invernali. “Non si tratta di un servizio spot che si fa di tanto in tanto pubblicando delle foto per prendersi dei meriti o cose simili – ha precisato il Presidente del Consiglio di Sorrento, Luigi Di Prisco -. Si tratta di un servizio sistematico che da novembre a marzo si svolge a cadenza settimanale sulle spiagge pubbliche di Sorrento rimuovendo i rifiuti che si depositano su di esse a seguito delle mareggiate invernali con lo scopo benefico di non consentire alle successive precipitazioni meteo marine che questi rifiuti per la maggio parte plastica finisca nuovamente in mare. Facciamo questo da anni e proseguiamo con forza perché crediamo in ciò che facciamo”.

Foto 3 di 22