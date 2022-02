Sorrento. Progetto Ulisse Turismo 2.0. Giornata dei Musei

In diretta dalla sede della Fondazione Sorrento,con gli inviati di Positanonews per trasmettervi la terza giornata degli incontri di “Progetto Ulisse 2.0 – Alla (ri)scoperta della Terra delle Sirene“, dedicata ai Musei.

dalle 9:30 si passeranno la parola

Giacomo Franzese per il Museo Archeologico George Vallet di Piano di Sorrento,

Maria Rispoli per il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi,

Gaetano Mauro per il Museo Correale di Sorrento,

Alessandro Fiorentino per il Museo bottega della Tarsia lignea di Sorrento,

Umberto Celentano per il Museo Mineralogico Campano di Vico Equense e

Gerarda Cimmino per i Musei Diocesani di Sorrento e Castellammare di Stabia.

Alcuni in presenza e altri in collegamento video.

La direttrice Maria Rispoli rilascia cortese intervista, in cui racconta il buon andamento del Museo Archeologico di Stabia , allocato nella Reggia della Quisisana, Preannunciando l’ampliamento progettato e pianificato con acquisizione di nuove sale e dulcis in fundo, lo spazio per ospitare il ritorno del DORIFORO DI STABIA, attualmente in giacenza presso un museo americano.

Michele Guglielmo, Presidente dell’associazione Aria Nuova Penisola, abbozza un primo bilancio della enorme manifestazione , che proseguirà anche domani per le conclusioni, dicendosi soddisfatto oltre ogni aspettativa, sia per la partecipazione che per l’alto e qualificato prodotto comunicativo.