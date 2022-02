Dal post della Cattedrale di Sorrento:

La nostra Quaresima diventa ancora di più, semmai ce ne fosse bisogno, fonte di provocazione, di riflessione, di preghiera.

Insieme agli appuntamenti già programmati nella giornata di *lunedì 28 febbraio alle ore 21.00 ci ritroviamo in piazza Veniero per pregare per la Pace e particolarmente per il popolo ucraino.