Sorrento porge l’estremo saluto all’88 enne Antonino Coppola

Sorrento. All’età di 88 anni si è concluso il cammino terreno di Antonino Coppola. A darne il triste annuncio la moglie Maria, il figlio Valentino, il fratello Ferdinando, la sorella Agata, i cognati, i nipoti e parenti tutti che ora l’affidano alla immensa Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e gli doni il riposo eterno.

Il rito funebre sarà celebrato lunedì 7 febbraio alle ore 9.00 nella chiesa del SS. Rosario.

Per espressa volontà dei familiari si dispensa dalle visite e dai fiori, le offerte raccolte in chiesa saranno devolute all’Associazione bambini bisognosi del mondo.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.