Sorrento porge l’estremo saluto all’83enne Raffaele Savarese

Sorrento. All’età di 83 anni ha intrapreso il suo ultimo viaggio Raffaele Savarese che lascia nel dolore la moglie Anna, le figlie Teresa e Mariarosaria, i generi Franco e Alberto, il fratello, le sorelle, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

I funerali saranno celebrati sabato 12 febbraio alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes.

Per espressa volontà della famiglia si dispensa dai fiori e le offerte raccolte saranno devolute per Casamauro.

La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari e partecipa al loro dolore.