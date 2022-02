Sorrento porge l’estremo saluto al 91enne Agnello Fiorentino

Sorrento. All’età di 91 anni si è conclusa l’esistenza terrena di Agnello Fiorentino. A darne il triste annuncio la moglie Maria Grazia, la figlia Assunta con Giuseppe, gli adorati nipoti Rosanna con Francesco ed Antonino, il fratello, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Le esequie saranno celebrate venerdì 4 febbraio alle ore 9.30 nella Parrocchia Sant’Atanasi Vescovo di Priora in Sorrento. Dopo la celebrazione eucastica la salma proseguirà per il Crematorio.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.