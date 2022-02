Sorrento piange la 95enne Maria Antonina Pollio della “Taverna Azzurra”

Sorrento. All’età di 95 anni si è concluso il cammino terreno di Maria Antonina Pollio, vedova Palomba, della “Taverna Azzurra”. A darne il triste annuncio i figli Teresa, Pietro e Giuseppina, la nuora Margheret, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e le dono il riposo eterno.

I funerali avranno luogo venerdì 11 febbraio alle ore 9.30 nella chiesa di S. Anna in Marina Grande a cremazione avvenuta.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.