Sorrento: parte il restauro della facciata dell’edicola votiva di Santa Maria del Carmine in via San Cesareo.

Partiranno lunedì prossimo le opere di restauro della facciata che contorna l’edicola votiva di Maria Santissima del Carmine in via San Cesareo. Una iniziativa realizzata grazie alla determinazione di Fabrizio Fiorentino. Una iniziativa di notevole impegno per poter realizzare il restauro, con la pianificazione delle autorizzazioni e delle risorse economiche per l’intervento destinato a riqualificare l’immagine della struttura. «L’intervento pianificato – spiega Fabrizio Fiorentino – è circoscritto alla facciata che contorna l’effigie della Madonna. Il progetto è stato particolarmente impegnativo da pianificare. Un doveroso ringraziamento al geometra Gennaro Fiorentino, cha ha realizzato il progetto con professionalità e determinazione». Il rifacimento della facciata verrà realizzato dall’impresa Ma.Pe. Costruzioni di Teresa Maresca. «L’opera verrà eseguita a costo zero – aggiunge Fabrizio Fiorentino -. Personalmente provvederò agli oneri per la fornitura del materiale edile occorrente. Un ringraziamento, doveroso, inoltre, alla proprietaria dell’immobile sul quale poggia l’edicola votiva, Carlotta Di Leva, che ha autorizzato senza indugi l’iniziativa, nonché al consigliere comunale, Filomena Cappiello, che ha costantemente seguito le procedure burocratiche per la realizzazione dell’opera. È appena il caso di ribadire, infine, che il rifacimento sarà circoscritto alla facciata che contorna il quadro della Madonna».