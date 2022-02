Sorrento: oggi pomeriggio la manifestazione contro la chiusura del Centro per l’impiego. La FLAICA CUB (commercio, industria alimentare, igiene urbana, pulizie, servizi) oggi alle 16 terrà una manifestazione con presidio a Sorrento, in Piazza Tasso, per sensibilizzare l’opinione pubblica e far giungere alle istituzioni un segnale forte in merito alle difficoltà attraversate dai lavoratori del settore turistico della penisola Sorrentina e di tutta Italia.

Il settore del Turismo, come altri, vede ridursi sempre più i posti di lavoro, i salari sono fortemente diminuiti rispetto al periodo pre pandemico e una generale precarizzazione caratterizza in modo inaccettabile un comparto che solo fino a due anni contribuiva al 13 % del pil italiano.

In un tale momento di difficoltà per migliaia di lavoratori e le loro famiglie della penisola sorrentina, la Regione ha predisposto la chiusura del centro per l’impiego di Sorrento che costituisce un punto di riferimento fondamentale per i numerosi operatori del settore.

Alla manifestazione aderiscono altre sigle e associazioni che condivido con la Cub la necessità di richiamare le Istituzioni a un urgente intervento a sostegno di un territorio altrimenti in agonia.