Sorrento: oggi l’open day per le vaccinazioni pediatriche. Oggi, venerdì 18 febbraio 2022, a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 15.00, presso l’hub “Penisola Sorrentina” in via Luigi De Maio 35, a Sorrento si è svolto un Open Day vaccinale riservato ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Foto 3 di 3





Un’importante iniziativa grazie all’Amministrazione Comunale di Sorrento ed all’Asl Napoli 3 Sud, diretta dal dottor Antonio Coppola.