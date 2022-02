Sorrento: Luigi Di Prisco ricorda il Dott. Michele De Cecco. Riportiamo di seguito le parole del Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, in seguito alla scomparsa del Dott. Michele De Cecco:

Purtroppo poche ore fa, sono venuto a conoscenza della prematura scomparsa del Dott. Michele De Cecco. Lo ricordo con grande affetto e dolcezza. Una persona buona, sempre disponibile, e sempre pronta ad aiutare gli altri, con un sorriso che dava serenità nell’animo. Oltre ad essere un Dottore come pochi, che seguiva sempre i suoi pazienti, ho avuto modo di conoscerlo come persona e come amico.

Una uomo come pochi, in questa società odierna. A livello personale e a nome del movimento civico “Viviamo Sorrento”, con cui il Dottore ha avuto modo di candidarsi ed impreziosire la nostra lista nelle scorse elezioni, voglio ricordarlo con affetto, in quanto siamo tutti noi addolorati dalla sua scomparsa e siamo vicini alla sua famiglia.