Sorrento, lo street artist Jorit continua a lavorare al murales dedicato a Lucio Dalla esponendo la bandiera della pace

Sorrento. Lo street artist Jorit continua a lavorare allo splendido murales sulla facciata di un palazzo in Via Marziale, a pochi metri dalla stazione della Circumvesuviana, raffigurante il colto del cantautore bolognese Lucio Dalla che il Comune ha voluto omaggiare in occasione del decennale della sua morte.

Oramai l’opera è quasi terminata e si mostra in tutta la sua bellezza rendendo unico un angolo della città che rappresenterà una sorta di benvenuto per i turisti che avranno occasione di poterlo ammirare.

Ma quello che colpisce oggi è la bandiera della pace che Jorit ha voluto esporre sulla pedana elevatrice che gli permette di lavorare alla sua opera. Un segnale molto forte in questo momento storico così delicato per la guerra in Ucraina.