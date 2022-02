Sorrento, l’incanto della Villa Comunale illuminata in occasione della Festa di San Valentino

Sorrento. Il 14 febbraio oltre alla festa patronale di Sant’Antonino ricorre la tradizionale Festa di San Valentino dedicata a tutti gli innamorati e celebrata in gran parte del mondo. La villa comunale di Sorrento, intitolata a Salve D’Esposito, autore della celebre “Anema e core”, si veste dei colori dell’amore, a pochi giorni dalla festa dedicata a tutti gli innamorati con delle luminarie a tema che resteranno fino al 20 febbraio 2022.

Un modo per festeggiare l’amore e per regalarsi un momento magico godendosi le splendide installazioni luminose incorniciate dal panorama unico di Sorrento. E scattare delle foto ricordo e dei selfie sarà sicuramente d’obbligo.