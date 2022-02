Sorrento, la tradizione della Torta di Sant’Antonino o “Pizza di crema”

Sorrento. In occasione della festa del patrono Sant’Antonino Abate nelle famiglie sorrentine – ma anche degli altri comuni della penisola sorrentina – si prepara per tradizione la Torta di Sant’Antonino o “Pizza di crema”. Ingredienti semplici, ma buonissimi, con cui le nostre nonne preparavano i dolci.

Si tratta di una crostata chiusa in cui la pasta frolla racchiude uno strato di crema al cioccolato e uno alla crema pasticcera arricchita con amarene sciroppate.

Se volete cimentarvi nel preparare questa golosità eccovi gli ingredienti e la ricetta.

INGREDIENTI

Per la pasta frolla:

– gr. 500 di farina 00

– gr. 240 di strutto

– gr. 180 di zucchero

– 2 uova

– 2 tuorli

– 1 cucchiaino di sale

– la scora grattugiata di 1 limone

Per la crema pasticcera:

– 700 ml di latte intero fresco

– 4 tuorli

– gr. 120 di zucchero

– gr. 80 di farina 00

– la scorza grattugiata di 1 arancia

– la scorza grattugiata di 1 limone

– 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

– gr. 100 di cioccolato fondente tritato

Per completare:

– amarene sciroppate q.b.

– zucchero a velo q.b.

PREPARAZIONE

– Per prima cosa si prepara la frolla mescolando in una ciotola farina con lo zucchero, la scorza di limone ed il sale.

– Aggiungere lo strutto e si cominciare a strofinare con le dita.

– Unire le uova intere ed i tuorli e continuare a lavorare. Quando l’impasto comincerà a diventare omogeneo trasferirlo su una spianatoia leggermente infarinata e continuare a lavorare fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo.

– Dividere il panetto in due parti, una un po’ più grande dell’altra, e metterle a riposare in frigorifero per qualche ora.

– Passato il tempo di riposo prendere il panetto più grande e stenderlo con il mattarello aiutandosi con due fogli di carta da forno.

– Foderare con la frolla una tortiera da 26 cm di diametro, bucherellare il fondo con una forchetta e metteterla in frigorifero.

– Preparare la crema pasticcera facendo scaldare in una pentola il latte con le scorze degli agrumi e l’estratto di vaniglia.

– In un’altra pentola mescolare con una frusta a mano i tuorli con lo zucchero, aggiungere la farina setacciata e, lentamente, versare a filo il latte caldo filtrato con un colino, continuando a mescolare bene.

– Portare ad ebollizione a fuoco dolce, sempre mescolando, e far cuocere fino a quando la crema si addenserà.

– Dividere la crema in due parti e ad una delle due unire il cioccolato fondente tritato mescolando per farlo sciogliere. Far raffreddare le due creme.

– Tirare fuori dal frigo lo stampo foderato di pasta frolla, versarvi la crema la cioccolato livellandola bene e poi la crema bianca.

– Completare con le amarene sciroppate distribuendole sulla superficie.

– Stendere il panetto di frolla rimasto e ricoprire la torta rimuovendo la pasta in eccesso e sigillando i bordi.

– Bucherellare la superficie e far cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 40 minuti.

(ricetta tratta dal libro “Santa Pietanza” di Lydia Capasso e Giovanna Esposito)