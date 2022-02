Sorrento Juniores – Mariglianese, mister Russo: “Ci attendono 9 finali”

Alla vigilia del match contro la Mariglianese, che la Juniores del Sorrento affronterà oggi alle 15 al campo Italia, ha parlato il mister Giulio Russo, intenzionato a mantenere il primo posto in classifica. “Ci apprestiamo ad affrontare la Mariglianese e lo faremo consapevoli di aver preparato al meglio questa partita – dice il tecnico rossonero -, avremo di fronte una squadra ostica e organizzata come abbiamo scoperto all’andata. Vogliamo vincere e restare in testa alla classifica, saranno nove finali da affrontare però una alla volta con la dovuta concentrazione. Testa, dunque, a domani e guai a sottovalutare questa rivale”.