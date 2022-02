Sorrento: in seguito all’incidente il vigile gli salva la vita. La scorsa settimana, in via S. Renato, a Sorrento, è avvenuto uno scontro tra un bus ed un’automobile. Sebbene apparentemente non ci fossero feriti, il vigile intervenuto sul luogo dell’incidente aveva notato un atteggiamento strano in una delle persone coinvolte nel sinistro.

Per questo motivo, dopo aver allertato i familiari, ha accompagnato l’uomo al pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata un’emorragia cerebrale in atto. Trasportato con urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, due giorni fa è stato dimesso in quanto fuori pericolo.

Stando a quanto affermano i sanitari, il vigile Salvatore Ferraro ed il suo celere intervento potrebbero essere stati decisivi a salvare la vita dell’uomo.