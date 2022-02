Sorrento in piazza per la pace in Ucraina. In tanti in Piazza Veniero per pregare per la pace e la fine della guerra con la Russia. Don Carmine Giudici e don Franco Maresca hanno guidato le preghiere “Vogliamo anche noi far parte di questa supplica che si innalza a Dio da tutta la Chiesa e invitiamo la comunità ad una domenica dedicata alla pace”. È l’annuncio dell’iniziativa contro la guerra in Ucraina organizzata a Vico Equense dalla parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni per l’intera giornata di ieri

Nelle comunità religiose di vita attiva e contemplativa, oggi, lunedì 28 febbraio alle ore 7 fino a martedì 1 marzo ore 7 in diversi tempi e modalità saranno vissute 24 ore di adorazione per la pace in Ucraina.

Oggi presso la Concattedrale di Castellammare di Stabia, alle ore 19:30, era in programma “In preghiera per la pace”, un momento diocesano presieduto dall’arcivescovo monsignor Francesco Alfano con la partecipazione di padre Igor Stus, della comunità ucraino-cattolica di rito bizantino.

La Penisola Sorrentina si è anche organizzata per una raccolta di beni