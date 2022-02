Sorrento ( Napoli ) Sentiamo il sindaco Massimo Coppola alla fine della messa della vigilia del Patrono Sant’Antonino , la Città del Tasso è piena di vita. Si sente aria di ottimismo e ripresa, dopo tutto questo lungo periodo di pandemia. La bellezza della Città è stata apprezzata dai turisti e anche dalle coppie di innamorati che hanno anticipato il loro San Valentino con centinaia di selfie nei giardini della Villa Comunale addobbata di cuori e di fiori. Anche la fiera ha dando un senso di vita dopo settimane di grigiore e Sorrento si prepara al meglio per una stagione turistica che si annuncia ottima “Sant’Antonino segna tradizionalmente la rinascita dopo l’inverno, per Sorrento sarà un anno di ripresa”, ha detto a Positanonews. Per l’occasione facciamo gli auguri a tutti i sorrentini