Sorrento, il sindaco imbufalito multa la Gori. Nella giornata di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, caos traffico in Penisola Sorrentina, tra Sant’Agnello e Sorrento, ma molti non sapevano che intanto c’erano anche i lavori in corso della Gori. Lavori che non dovevano protrarsi fino a quel momento, ma dovevano terminare l’11 febbraio.

Così, il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, che stava portando avanti dei lavori molto importanti per la sicurezza stradale, si è molto arrabbiato, in quanto si è trovato a dover gestire un caos traffico incredibile, essendoci in contemporanea i lavori della Gori, che avrebbero dovuto essere già conclusi.

Il comandante dei vigili, Rosa Russo, ha elevato una sanzione di 900 euro alla Gori, ed oggi il sindaco ha convocato i vertici della Gori per dei chiarimenti.