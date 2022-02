Sorrento, il sindaco Coppola: “Il 18 open day vaccinale pediatrico. Qui il primo summit del turismo giovanile. In questi giorni il via ai lavori in via Rivezzoli ed all’ingresso della città”.

Nel corso della diretta di oggi, venerdì 4 febbraio 2022, il sindaco di Massimo Coppola è tornato a parlare della campagna vaccinale. “Una campagna vaccinale che prosegue bene. Ad oggi l’86.2% dei sorrentini ha ricevuto almeno una vaccinazione. È di oggi la notizia che il giorno venerdì 18 febbraio organizzeremo un open day vaccinale pediatrico per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, dalle ore 9.30 alle ore 15.00 presso il centro vaccinale di Sorrento sito in via Luigi De Maio, ex azienda di soggiorno e turismo. Quindi il 18 di febbraio i bambini potranno essere accompagnati presso il centro vaccinale, sia chi ha già ricevuto la prima dose di vaccini e deve completare il ciclo vaccinale, sia chi deve ricevere la prima dose. Sarà somministrato il vaccino Pfizer. Non c’è bisogno di prenotazione ovviamente, perché si tratta di un open day, i genitori possono accompagnare direttamente i figli presso il centro vaccinale”.

“I positivi calano – ha continuato il primo cittadino -. Calano leggermente, ma calano costantemente. Eravamo arrivati al oltre settecento registrati, ora siamo a 429. Sono stati eseguiti questa settimana 1.625 tamponi, ci sono 222 nuovi casi e 335 guariti. In due settimane il centro vaccinale ha somministrato 1.330 vaccini, di cui 100 prime dosi. Dalla prossima settimana il centro vaccinale sarà aperto solo i giorni dispari, visto che comunque ogni giorno il numero di vaccini somministrati è molto inferiore a quello della settimana scorsa”.

Per quanto riguarda il green pass: “Da lunedì 7 febbraio ci sono delle nuove regole: comincia la nuova fase di uscita dalla pandemia, con riaperture e allentamenti. Il green pass di chi ha ricevuto tre dosi avrà scadenza illimitata. Il green pass rilasciato a chi ha ricevuto due dosi di vaccino e poi ha contratto il Covid avrà egualmente scadenza illimitata. Il green pass rilasciato a chi ha avuto il Covid ed in seguito ha fatto due dosi di vaccino invece vale sei mesi e per portarlo alla validità illimitata bisogna fare la terza dose. Chi ha fatto due dosi, parimenti avrà il green pass valido sei mesi. Chi è guarito dal Covid ma ha deciso di non vaccinarsi avrà ugualmente il green pass valido per sei mesi che decorrono dal primo tampone positivo”.

Chiuso l’argomento Covid, il sindaco ha ricordato che oggi è la giornata mondiale contro il cancro. “Un ringraziamento particolare a tutte le associazioni che si adoperano per favorire le campagne di prevenzione, di informazione, di divulgazione scientifica, a tutti i volontari, a tutti i ricercatori, a tutti coloro i quali si impegnano quotidianamente per contrastare questa malattia che rappresenta la seconda causa di morte al mondo. Così come oggi è la giornata mondiale dei calzini spaiati. Non ero a conoscenza fino a poco tempo fa di questa ricorrenza, ma che è parimenti importante perché contrasta le discriminazioni. La giornata del calzino spaiato paragona un calzino spaiato che non smette di assolvere la sua funzione ad una persona che noi potremmo convenzionalmente chiamare diversa, ma che sono persone normale. Proprio come un calzino spaiato, hanno un colore diverso ma assolvono comunque alla loro funzione. Quindi celebriamo due giornate importanti: la lotta contro il cancro e la lotta contro ogni forma di discriminazione”.

“Questa settimana ho nominato il nuovo CDA del CMEA, il Centro Meridionale di Educazione Ambientale. Al Presidente Luca Vittorio Raiola, a tutti i consiglieri nominati i miei migliori auguri di buon lavoro. Riponiamo sul nuovo consiglio di amministrazione grandi aspettative. Si tratta di risollevare un ente negli ultimi tempi in difficoltà. Ci vorrà tanto lavoro, tanta buona volontà, ma siamo sicuri di aver scelto bene le persone a cui affidare questa prestigiosa istituzione della nostra città. Questa è stata una settimana importante: è stato ufficializzato dal Ministro Garavaglia in collegamento con i vertici delle Nazioni Unite che il primo summit delle Nazioni Unite si terrà a Sorrento. Il primo summit del turismo giovanile. Dal 27 giugno al 3 luglio la nostra città sarà la prima al mondo ad ospitare questo evento, che poi ruoterà nelle città di tutto il mondo di anno in anno. Vedrà protagonisti i ragazzi dai 12 ai 18 anni provenienti da tutto il mondo, accompagnati ciascuno dal proprio ministro del turismo. Così come si avvicina la Rolex Cup: questa mattina abbiamo approvato in giunta il protocollo di intesa tra i Comuni della Penisola Sorrentina e la Federazione Italiana. Ci avviciniamo lentamente a tutti i grandi eventi che segneranno la nostra stagione estiva 2022, quindi ci stiamo preparando per non farci trovare impreparati da tutti i punti di vista”.

“Mercoledì 9 terrò a Casarlano una riunione con la popolazione locale in virtù dei lavori che stanno per cominciare a Via Rivezzoli, una strada importantissima e tutti sappiamo da quanto tempo si attendono i lavori di rifacimento del manto stradale. Ma non saranno solo questo. Ogni volta che faremo dei lavori, come ho detto più volte, approfitteremo degli stessi per portare sottoservizi, per migliorare servizi esistenti, per riqualificare. Quindi ci saranno tutta una serie di opere da farsi e le spiegheremo nei dettagli alla popolazione locale, alle ore 17 presso le colline di Sorrento. Ci sarò io, i tecnici, il direttore dei lavori che curerà l’esecuzione, in modo tale che concorderemo con la popolazione gli accorgimenti da seguire al fine di subire il minor disagio possibile. Il 15 partiranno insieme ai lavori in Via Rivezzoli anche i lavori di completamento della riqualificazione dell’ingresso della città”.

Per quanto riguarda la festa di Sant’Antonino: “Stiamo cercando di creare un clima il più normale possibile. Ovviamente le Autorità Ecclesiastiche della Penisola Sorrentina hanno diramato una nota nella quale spiegano le motivazioni per dover rinunciare alla processione del nostro Santo Patrono. Per il resto cerchiamo di assicurare, nonostante il clima di restrizioni, che la festa pagana delle bancarelle si svolga ugualmente ma con tutti gli accorgimenti del caso. Domani, inoltre, comincia la novena di Sant’Antonino. Nel frattempo, in Villa Comunale abbiamo preparato un piccolo allestimento dedicato agli innamorati, dove potranno divertirsi e farsi fotografare con le luminarie dedicate alla festa dell’Amore. Sorrento in queste due settimane diventa città dell’Amore, nei giorni che precedono e succedono il 14 di febbraio”.

“Questa mattina in giunta abbiamo approvato anche il piano triennale delle opere pubbliche. Un piano molto ambizioso, che contiene per l’annualità in corso oltre 20 opere: dall’eliporto e dalla Pineta delle Tore, al Parco Ibsen alla Regina Giovanna, alla messa in sicurezza di via Zatri alla strada di Via Fontanelle, alla stradina degli stabilimenti di Marina Piccola, al campo adiacente alla scuola Angelina Lauro ed a tante altre opere e tanti lavori di riqualificazione. Gli uffici stanno lavorando finalmente meglio, cercheremo nei prossimi mesi di farli lavorare bene e poi farli lavorare benissimo. Miglioreremo gradualmente e non ci rassegneremo davanti alle difficolta che abbiamo incontrato e che probabilmente continueremo ad incontrare nel corso del nostro percorso amministrativo”.

“Come avete potuto notare in questi giorni c’è un senso unico alternato in via Rota, all’altezza di via della Rotonda, per consentire alla Gori di effettuare gli scavi di potenziamento della rete fognaria. I lavori dureranno qualche altro giorno ancora e poi a metà settimana prossima avranno termine e ci consentiranno di cominciare i lavori a Corso Italia. Molto spesso le cose vanno incastrate: oggi saremmo pronti a cominciare i lavori di riqualificazione all’ingresso di Sorrento ma non possiamo ancora farli perché nella strada parallela ci sono dei lavori in corso e quindi un senso unico alternato. Fare due sensi unici sarebbe portare in sofferenza ulteriore una mobilità che per definizione è delicata sul nostro territorio. Quindi attendiamo la fine di questi per cominciare quelli sul Corso Italia e per cercare di non castigare più di tanto la popolazione”, ha terminato il primo cittadino di Sorrento.