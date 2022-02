Sorrento: il programma per la Festa di Sant’Antonino. Sorrento si prepara a celebrare il suo patrono, Sant’Antonino, anche se, come già accaduto lo scorso anno, i festeggiamenti sono condizionati alla pandemia ancora in corso. Infatti, quest’anno non si terrà la tradizionale processione con la statua lungo le strade di Sorrento. Il rettore della Basilica, don Luigi Di Prisco, infatti, ha affermato che “Per il secondo anno consecutivo le limitazioni dovute alla pandemia ci privano ancora di vivere tutte le tradizioni legate alla festa del nostro santo patrono. Nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, onoreremo il nostro amato Sant’Antonino nella sua Basilica, affidandogli le nostre famiglie e la nostra città, certi che, come sempre, non farà mancare il suo aiuto e la sua intercessione”.

Le funzioni liturgiche si tengono regolarmente anche se nel rispetto delle norme anti Covid. Saranno inoltre trasmesse in streaming sui canali YouTube e Facebook della Cattedrale e della Basilica. Dal 5 febbraio è cominciato il novenario che proseguirà fino al 12 con Santa Messa ogni mattina alle 8:45, Rosario e Litanie alle 17:30 seguiti alle 18 dal canto del Vespro e dall’omelia di don Carmine Giudici, parroco della Cattedrale cittadina. Sabato 12 febbraio, inoltre, alle ore 10, è in programma una messa nella cripta per gli iscritti al Pio Monte. Domenica 13 febbraio quando, sono previste funzioni alle 8, 10 e 11:30. Alle ore 17:30 recita del Rosario ed alle ore 18 i vespri solenni presieduti dall’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, Francesco Alfano, con la partecipazione del capitolo cattedrale e della autorità cittadine. Lunedì 14 febbraio, giorno della festa, alle 5 ed alle 13 messe nella Cripta, il cosiddetto “succorpo”, dove sono custodite le spoglie di Sant’Antonino. Dalle 6 alle 12 le funzioni in Basilica ed alle 11 la celebrazione solenne presieduta da monsignor Alfano. Alle 17:30 Rosario ed alla 18 messa con panegirico del santo. Si svolgerà, invece, la fiera per le strade come annunciato dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.