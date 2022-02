Sorrento: il presidente del Consiglio Luigi Di Prisco candidato alla carica di Consigliere della Città Metropolitana di Napoli. “Sono lieto di comunicarvi la mia candidatura per le elezioni alla Città Metropolina di Napoli, che si terranno il prossimo 13 Marzo, nella lista civica “Napoli Metropolitana” a sostegno del Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi – ha annunciato il presidente del consiglio di Sorrento, Luigi Di Prisco -. La mia candidatura non scaturisce da una scelta solitaria, ma da una decisione collegiale e condivisa con il Sindaco Massimo Coppola e con la nostra maggioranza in seno all’Amministrazione comunale. Il nostro obiettivo è quello di portare all’interno della Città metropolitana la nostra sensibilità e la nostra esperienza amministrativa maturata, in particolare, nel settore ambientale. La base del nostro progetto è la tutela dell’ambiente e del mare, risorse essenziali per il benessere del nostro territorio e per la valorizzazione della sua vocazione turistica, che ne fa un volano ed un’attrattiva non solo per la provincia di Napoli ma per tutta la Regione Campania. Con la mia candidatura vogliamo avviare un percorso condiviso con tutti i territori dell’area metropolitana di Napoli. Come ho sempre sostenuto, infatti, nel settore delle politiche ambientali non può esservi alcuna azione efficace se non si adotta una logica comprensoriale di ampio respiro. È essenziale mettere in rete i territori della nostra provincia per poter fare sistema e pianificare interventi incisivi in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco perché la mia candidatura non nasce per dare voce ad istanze campanilistiche o per dare rappresentanza ad un singolo Comune ma dobbiamo farci promotori di un progetto ampio e condiviso che abbracci tutta la nostra area metropolitana e che sia ancorato ai territori e alle realtà della nostra Regione. Il mare e l’ambiente sono da sempre alla base del mio impegno politico e delle battaglie che da anni porto avanti con passione e determinazione. Da qui intendo ripartire per portare avanti, anche a livello metropolitano, politiche serie, virtuose e condivise, volte ad una crescita sostenibile del nostro territorio”.

