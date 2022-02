Sorrento: il Consiglio di Stato impone la liberazione degli arenili. Dalla VI Sezione del Consiglio di Stato arriva la doccia fredda per i titolari degli stabilimenti balneari: come scrive Agorà, il 6 dicembre scorso, infatti, è stata pronunciata la sentenza con cui i più alti magistrati amministrativi confermano che nel periodo invernale debbano essere rimosse le strutture balneari insistenti su demanio in quanto l’autorizzazione è a carattere stagionale ed eventuali deroghe sono subordinate al parere della Sovrintendenza la quale potrà valutare se ricorrono, caso per caso, gli estremi per giustificare il mantenimento delle stesse.