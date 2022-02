Sorrento, il 3 marzo 2022 presso il Circolo dei Forestieri appuntamento per il nuovo Ho.re.Career Day targato Gesfor!

Infatti, in occasione della ormai prossima stagione estiva, presso il Circolo dei Forestieri di Sorrento, l’Agenzia per il lavoro Gesfor presenterà l’edizione 2022 di Ho.Re.Career Day – #jobmatchpoint, un’intera giornata destinata esclusivamente all’incontro tra aziende e lavoratori in cerca di occupazione nel settore.

In un momento ancora particolarmente difficile, anche a causa della pandemia in corso, l’evento del 3 Marzo sarà un momento importante, di conoscenza e di incontro, durante il quale si incroceranno domanda e offerta di lavoro del settore Hotellerie- Restaurant- Cafè. I lavoratori avranno l’opportunità di incontrare importanti realtà aziendali, mentre le imprese avranno la possibilità di ricercare personale da inserire nel proprio staff.

Si ricercano tutti i profili professionali afferenti al settore Ho.Re.Ca, nel dettaglio:

Chef

chef de rang

commis

Camerieri ai piani

Receptionist

Maitre

Baristi

bagnini

Manutentore

Lavapiatti

Addetti alle pulizie

L’evento è rivolto a risorse che hanno già maturato esperienza in ruolo analogo, ma anche a tutti i giovani che vogliono mettersi in gioco ed intraprendere il proprio percorso professionale nel settore Ho.re.ca.

Secondo il programma, l’evento partirà alle ore 10:00 con la presentazione del Career Day e delle relative modalità di svolgimento. La giornata proseguirà poi, dalle 10:00 alle ore 13.30, con i colloqui individuali tra candidato e azienda in postazioni riservate, che continueranno anche nel pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Per poter partecipare, bisognerà inviare la propria candidatura scansionando il Codice Qr code presente nella locandina, riportata di seguito.

Per maggiori informazioni selezione@gesforsrl.it 081/19728911

Cosa aspetti? Fatti spazio nel mondo del lavoro!