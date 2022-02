Sorrento, ieri la manifestazione contro la chiusura del Centro per l’impiego: presenti esponenti del settore turistico, stagionale, extralberghiero ed NCC. Il 18 febbraio ha avuto luogo il presidio in Piazza Tasso a Sorrento al fine di sollecitare le Istituzioni per mantenere attivo il servizio del Centro per l’impiego di Sorrento e prevedere la possibilità di garantire sul territorio di Capri e Vico Equense due sportelli con presenza settimanale permanenti.

Oggi è arrivata anche la risposta positiva del Sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello, anche se serve trovare un locale idoneo.

Non possiamo rinunciare ad un servizio indispensabile e di una forte connotazione sociale ed economica per migliaia di famiglie di lavoratori.

In piazza sono scese le delegazioni del coordinamento per il rilancio del turismo formato da guide turistiche, NCC, lavoratori stagionali ed operatori dell’extralberghiero.

Ad aprire gli interventi è stato Rosario Fiorentino a nome di tutto il coordinamento che ha evidenziato la necessità di mantenere viva la presenza del centro per l’impiego perché permette di erogare servizi in ordine ai contratti di tirocinio, alle categorie protette, ai giovani in cerca di prima occupazione, ai lavoratori marittimi per il rimpatrio, ai braccianti agricoli per le domande di disoccupazione ed agli oltre novemila lavoratori stagionali che presentano domanda di Naspi e di essere supportati dal servizio pubblico.

Agostino Ingenito, rappresentante della CISAL di Napoli, ha posto l’accento sulla necessità di mettere al centro la questione della qualità dell’offerte e, prima ancora, della valorizzazione della risorsa umana dell’intera filiera del turismo. Infatti, vi è uno stretto rapporto tra la qualità dell’offerta e le professionalità e competenze di tutti gli addetti interessati alla filiera.

Di seguito il Segretario della Regione Campania della FLAICA CUB, Marcelo Amendola, ha rivolto un appello agli imprenditori per rendere attrattivo l’impiego del comparto turistico. Ha sottolineato l’importanza di dare dignità ad una comunità di lavorati con il riconoscimento di contratti a tempo pieno e con stipendi che consentono una vita degna di essere vissuta.

Sui diversi aspetti emersi dalla manifestazione, il coordinamento per il rilancio del truismo sollecita un incontro alle istituzioni ed a tutto il mondo imprenditoriale e sindacale per fare in modo che il modello Sorrento si estenda anche ai contratti di lavoro dove, ai doveri ed impegni, corrispondano anche dignità e diritti.