Sorrento Futsal, i gemelli Cesaro esordiscono in C1

Davide ed Emanuele Cesaro sono gemelli, sono nati nel 2003 e nella vita condividono proprio tutto, compresa la passione per lo sport. Una passione che quest’estate li ha spinti a lasciare il calcio a 11 per il Futsal.

Nel giro di cinque mesi, non solo sono diventati protagonisti della formazione U19, ma sabato scorso hanno esordito anche in prima squadra, in Serie C1, il massimo campionato regionale. Per Emanuele, poi, è arrivata persino la gioia di una doppietta. Una prima volta che difficilmente dimenticheranno e che, per noi, valeva la pena raccontare. Perché prima di ogni vittoria, ci sono le storie dei nostri ragazzi e la voglia di scrivere insieme a loro le pagine più belle di un meraviglioso libro chiamato Sorrento Futsal.