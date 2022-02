Sorrento, ecco dove sarà realizzato il murales dedicato al cantautore Lucio Dalla

Sorrento, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’area metropolitana di Napoli ha concesso l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un murales dedicato Lucio Dalla in occasione del decennale della sua morte. Il cantautore bolognese è cittadino onorario di Sorrento e l’amministrazione comunale, dopo avergli dedicato le luminarie natalizie installate lo scorso Natale sul tratto più importante di Corso Italia, ha deciso di omaggiarlo con un’opera che resterà nel tempo.

A realizzare il murales dovrebbe essere lo stree artist Jorit e nelle scorse settimane era stato indetto un bando per raccogliere la disponibilità di proprietari di immobili del centro cittadino pronti ad accogliere l’opera d’arte. Alla fine il murales sarà realizzato su un palazzo di Via Marziale, proprio nelle vicinanze della stazione della Circumvesuviana ed accoglierà i tanti turisti e viaggiatori che arriveranno a Sorrento. L’opera occuperà una superficie di circa 70 metri quadrati sulla facciata del palazzo che guarda verso la strada.

I lavori per la realizzazione del murales dovrebbero partire tra pochissimo e si spera di riuscire a terminare l’opera per il primo marzo, giorno in cui cade il decimo anniversario della morte di Lucio Dalla.