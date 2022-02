Sorrento, domani con il Rotonda. Cioffi: “Speriamo sia la svolta”. Partita importante domani per il Sorrento in casa contro il Rotonda (ore 14.30), con il club rossonero che ha chiamato il pubblico all’appello con l’iniziativa “Porta un bambino allo stadio” ed il ticket ridotto (5 euro) per chi sarà accompagnato da un “Under 14”. “Veniamo da due sconfitta ma anche loro non vivono un momento brillante – spiega il trainer del Sorrento, Renato Cioffi – tanto che hanno cambiato allenatore. Dovremo stare attenti perché la loro classifica, vista la penalizzazione è bugiarda, ma faremo di tutto per cercare il bottino pieno. Ho fiducia nella mia squadra per quel che ha quasi sempre fatto vedere, dobbiamo recuperare un po’ di elementi però non mancherà – come non è mai mancato – l’impegno per provare a fare felici i nostri tifosi. Ho sempre detto che dobbiamo recitare la nostra parte nel girone più competitivo di questo campionato, un raggruppamento nel quale molte squadre sono state anche stravolte dal mercato e che stenta a mostrare i suoi reali valori anche perché la classifica sarà riscritta dai tanti recuperi”.