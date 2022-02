Sorrento, dolore per la morte di Antonino Palomba. Incredulità in Penisola sorrentina per la scomparsa in un tragico incidente sulla strada da Gragnano ad Agerola, stando ai resoconti, del 37enne Antonino Palomba. Un giovane solare , pieno di vita, amato da tutti . Una triste notizia addolora la comunità di Casarlano e la Penisola tutta

