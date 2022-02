Sorrento, con il patrono Sant’Antonino riapre anche il “Buco” di Peppe Aversa: lo spaghetto con chiodini

Sorrento ( Napoli ) . Una buona notizia per il mondo della ristorazione della Penisola Sorrentina, riapre pochi giorni prima del santo patrono Sant’Antonino, che è anche il giorno dell’amore dedicato a San Valentino, il prestigioso ristorante stellato “Il Buco” gestito da Peppe Aversa, un vero e proprio punto di riferimento non solo per l’enogastronomia ma anche per il turismo . Peppe non si è limitato a fare l’oste , ma si è fatto parte attiva della politica turistica sorrentina , ottenendo consensi e riconoscimenti anche da politici regionali e nazionali. Una persona laboriosa, impegnata nel suo lavoro, che ci mette cuore e passione. Noi di Positanonews gli diamo gli auguri di buon lavoro e buon 2022 a lui è tutto lo staff con la foto di un suo piatto

Comincia il viaggio alla scoperta dei sapori: spaghetto con chiodini di montagna e pomodorini secchi