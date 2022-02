Sorrento ( Napoli ) Resteranno accese per due settimane le installazioni che da ieri sera illuminano la villa comunale di Sorrento. La terrazza affacciata sul golfo si è trasformata in una location romantica tutta dedicata alla festa degli innamorati di San Valentino che, tra l’altro, ricorre in concomitanza con le celebrazioni per Sant’Antonino, patrono della città. Festa doppia, quindi, il prossimo 14 febbraio. “Vi aspettiamo a Sorrento, città dell’amore!”, l’invito del sindaco Massimo Coppola.