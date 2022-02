Sorrento / Castellammare

Sorrento lunedì sera in piazza Venier preghiera per la Pace e prima anche a Castellammare di Stabia “Ogni guerra lascia il nostro mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento”. Le parole di Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli Tutti” risuonano in queste ore in maniera ancora più incisiva, invitando ad intensificare la preghiera nelle nostre comunità.

Lunedì 28 febbraio, presso la Concattedrale di Castellammare di Stabia, alle ore 19:30, è in programma “In preghiera per la pace”, un momento diocesano presieduto dall’arcivescovo monsignor Francesco Alfano con la partecipazione di padre Igor Stus, della comunità ucraino-cattolica di rito bizantino.

“L’intercessione della preghiera, come del digiuno di mercoledì prossimo, possa ispirare sentieri di pace”, l’auspicio dei promotori l’iniziativa.