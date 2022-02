Al termine della straordinaria vittoria contro il Bitonto mister Cioffi e Alfonso Gargiulo hanno così commentato: Innanzitutto dedichiamo la vittoria a quei sei ragazzi che all’andata subirono un vile agguato, – esordisce mister Cioffi -. Rispettiamo la società del Bitonto che non c’entra nulla, è stata sempre corretta e ci ha ospitato bene. Oggi i ragazzi dalla curva hanno chiesto di farli divertire e l’abbiamo fatto con una vittoria, dopo tanta merda che ci è arrivata addosso da mercoledì per la sconfitta con il Matino. Abbiamo disputato una gara quasi perfetta, nonostante gli squalificati e gli acciaccati – continua -; ringrazio tutti quelli che sono entrati da titolari per la prima volta e hanno dato il loro contributo. Il Bitonto veniva da sei vittorie consecutive, sapeva le insidie che poteva trovare a Sorrento e noi le abbiamo rimarcate. Non abbiamo mai mollato mentalmente, neanche quando stavamo sul 2-1. Il Bitonto è una signora squadra, allenata bene e merita il primo posto. Oggi ha realizzato poco? Sì, perché noi stavamo con il sangue agli occhi e non gli abbiamo dato modo di giocare. Il tounover di De Luca? Ci può stare quando giochi 3 partite a settimana e decidi di fare riposare qualcuno. Peccato avere meno punti in campionato rispetto a quanto prodotto”, conclude. Per Alfonso Gargiulo, autore della prima rete: “Ogni partita ha una vita a sé. Il fattore fondamentale è la mentalità e come approcci ogni gara”.