Al termine della vittoria contro il Brindisi, mister Cioffi commenta la partita: “Innanzitutto voglio ringraziare tutta la squadra perché non era facile a livello mentale: stare attenti ad ogni palla, essere combattivi dopo la roboante vittoria con il Bitonto ci poteva fare perdere la concentrazione. Così non è stato – aggiunge – perché ci ha aiutato la sconfitta col Matino che ci ha fatto capire che non bisogna mollare contro nessuna squadra di questo girone. Col Brindisi abbiamo cercato di condurre il gioco perché era l’unico modo per frenarli. Il mio portiere non è mai stato chiamato in causa. Dispiace per loro e soprattutto per il loro tecnico col quale ho collaborato anche a Padova”.